We wtorek 7 lutego w Europejskim Centrum Solidarności miała miejsce inauguracja Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa.

To już 3. edycja inicjatywy, która w Gdańsku została zainicjowana przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem: "Małżeństwo jest fajne!"

Uroczysta Gala Otwarcia zgromadziła małżonków w różnym wieku. W sumie w spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Główną atrakcją wieczoru była sztuka performatywna "Sceny z życia małżeńskiego" - pełne ciętego humoru i wnikliwych spostrzeżeń przedstawienie wywołało gromkie brawa, a także salwy śmiechu.

- Jest to fragment z życia pewnego małżeństwa. Pomysł na to przedstawienie zrodził się już w zeszłym roku, kiedy w ramach jednego z naszych wydarzeń zaprezentowaliśmy właśnie taki spektakl. Spodobał się on publiczności, dlatego zdecydowaliśmy, że zainaugurujemy w ten sposób tegoroczne spotkania - wyjaśnia Anna Bialik, koordynatorka projektu Tydzień Małżeństwa.

Ten niecodzienny pokaz został opatrzony komentarzem ekspertów - mediatora i psychoterapeuty, aby widzowie mogli w pełni zrozumieć sceny, w których małżonkowie kłócą się o domowe obowiązki, wychowanie dzieci, wizyty teściowej, a nawet zawartość torebki żony. Podejmują nawet decyzję o rozwodzie, do którego ostatecznie nie dochodzi, gdyż mimo trudności nie wyobrażają sobie życia bez siebie.

- Każde małżeństwo może w tym spektaklu odnaleźć cząstkę swoich problemów i relacji. Bo nie wolno nam zapomnieć, że każde małżeństwo potrzebuje przykładów, które może odnieść do swojego życia. Potrzebuje także czasu dla siebie - na celebrację, świętowanie, bycie ze sobą. Mamy nadzieję, że ta sztuka będzie okazją do wyciągnięcia pozytywnych wniosków - dodaje A. Bialik.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa potrwa do 14 lutego. W tym czasie na małżonków, którzy zdecydują się wziąć udział w inicjatywie czeka wiele ciekawych wykładów, warsztatów i spotkań. Harmonogram znaleźć można TUTAJ .

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa odbywa się pod patronatem "Gościa Niedzielnego".