Ratunek w kilku kliknięciach

- Nasz pomysł był taki, aby stworzyć stronę napisaną językiem potrzeb wynikających z konkretnych problemów - mówi Przemysław Lebiedziński, dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, twórca strony gdyniawspiera.pl.

Inicjatywa powstała m.in. dlatego, bo pracownicy ZPS zauważyli, że osoby, które przychodzą w poszukiwania wsparcia, mają już za sobą długą i najczęściej skomplikowaną drogę.

- Okazuje się, że szukanie pomocy wcale nie jest tak proste i oczywiste, bo nazwa instytucji potrafi być myląca - podkreśla P. Lebiedziński.

Postanowiono stworzyć źródło, które będzie wyszukiwało po konkretnych obszarach problemowych, a nie po instytucjach, i będzie zawsze aktualne.

- Strony internetowe będące tzw. bazami różnych instytucji, zamiast czytelnej informacji, w jakim zakresie dana placówka pomaga, zaczynają się od tego, kto jest dyrektorem, jakie ma wykształcenie, co zniechęca do dalszego zapoznawania się z treścią - wyjaśnia dyrektor.

Strona charakteryzuje się bardzo przyjaznym, prostym w obsłudze interfejsem, który jednocześnie zawiera szeroki zakres zagadnień. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać: gdyniawspiera.pl i wybrać nurtujące zagadnienie - od uzależnienia po utratę pracy.

- Obecnie współpracuje z nami ok. 40 partnerów - od Powiatowego Urzędu Pracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, po Biuro Porad Obywatelskich czy policję. Są to instytucje, które wsparcia udzielają bezpłatnie, bo to jest kluczem naszego projektu - podkreśla dyrektor.

Dodatkowo gdyniawspiera.pl umożliwia zaangażowanie się w pomoc dla potrzebujących. - Dzięki stronie wolontariusze znajdą obszar, w którym chcieliby się realizować. Zostaną pokierowani do konkretnych instytucji wspierających. Mogą zaangażować się m.in. w niesienie pomocy seniorom czy osobom niepełnosprawnym. Również miłośnicy zwierząt i ekologii znajdą coś dla siebie - tłumaczy P. Lebiedziński.

Dyrektor podkreśla, że jeśli obecnie czegoś na stronie nie ma, nie znaczy, że po jakimś czasie się nie pojawi.

- Katalog placówek wspierających będzie cały czas aktualizowany i systematycznie powiększany o te instytucje, które zgłoszą się do naszego projektu. Bo gdyniawspiera.pl ma być stuprocentowym narzędziem do niesienia i oferowania pomocy - wyjaśnia P. Lebiedziński.