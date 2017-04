Funkcjonariusze ABW weszli do kościoła

Niezwykła uroczystość zgromadziła 7 kwietnia w gdańskim kościele Chrystusa Króla oficerów, funkcjonariuszy i pracowników ABW oraz delegacje pozostałych polskich służb specjalnych. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in.: insp. Ewa Pachura, zastępca komendanta wojewódzkiego policji, Mirosław Golon, dyrektor IPN w Gdańsku, ppłk Jacek Wiercioch, szef gdańskiej WKU oraz Andrzej Golec, prokurator regionalny w Gdańsku. Uroczystej Eucharystii, której oprawę muzyczną zapewniła Capella Gedanensis, przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź.

- Niezależnie od siły poszczególnych służb, pomoc Boża jest niezbędna. W kościele mówimy często: "Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzi się ten, który go wznosi". Dlatego celebrujemy dzisiaj Mszę św. za tę niewielką, ale niezwykle ważną w unerwieniu bezpieczeństwa państwa grupę - podkreślał abp Głódź.

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. dr Bogusław Głodowski, pomorski kapelan Policji. - Pragniemy podziękować wam wszystkim, którzy służycie ojczyźnie. To wy stoicie na straży uczciwości. W szczególnych sytuacjach ojczyzna domaga się nawet ofiary z życia. Ale w normalnych warunkach potrzebuje uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości. Polska musi opierać się na takich stałych wartościach. To bardzo ważne dla życia odradzającej się ojczyzny - zaznaczał ks. Głodowski. Kaznodzieja podkreślał także rolę sumienia w pełnieniu niezwykle odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy.

Wśród wielu intencji, jakie przedstawiciele ABW zanosili do Boga podczas modlitwy wiernych, znalazły się m.in. prośby o to, by funkcjonariusze służb specjalnych RP z oddaniem służyli ludziom, dochowując wartości, jakimi są "Bóg, honor i ojczyzna". Prosili także o "siłę do dźwigania krzyża i wypełnienia powołania", jakie realizują w życiu.

- Dziękujemy za modlitwę, Słowo Boże i błogosławieństwo. Za niepowtarzalny klimat podczas tego nabożeństwa. Także za życzliwość, która pozwoli spojrzeć na problemy z innej, dobrej strony, co sprawi że będziemy mogli je łatwiej rozwiązywać - zwracał się do metropolity płk Piotr Wypij, dyrektor gdańskiej delegatury ABW. - Dzisiejsze święto zostało ustanowione dla uczczenia pierwszej służby specjalnej demokratycznej Polski, której zadania związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa własnego narodu i państwa, poprzez prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych o charakterze niejawnym - wyjaśniał Piotr Wypij.

- Żołnierz nie umiera. On oddaje życie. Bo to jest powołanie. Odnosi się to także do funkcjonariuszy. Niech najważniejszym drogowskazem - w relacji do Boga, ludzi i środowiska, w którym jesteśmy - będzie nasze sumienie. Potrzeba sumienia, żeby szanować drugiego człowieka - mówił na zakończenie uroczystości metropolita.