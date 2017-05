Człowiek prawdy i sumienia

Tłumy wiernych wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych A. Szablewskiego, które odbyły się w sanktuarium MB Fatimskiej na gdańskiej Żabiance. Mszy św. pogrzebowej, odprawionej przez 20 kapłanów, przewodniczył Głódź.

W pożegnaniu znanego działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL uczestniczyli członkowie NSZZ "Solidarność" z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści oraz liczni wierni. Uroczystość uświetniły kompania reprezentacyjna oraz warta honorowa Marynarki Wojennej.

Metropolita podkreślał w homilii niezłomność A. Szablewskiego oraz to, że - nie wchodząc w kompromisy ze złem - zawsze dążył on do pokojowego rozwiązywania sporów pomiędzy Polakami. Jak dodał, było to owocem wielkiej wiary i pobożności zmarłego.

- Pan Alojzy, mimo wielu sprawowanych funkcji i przyznanych mu odznaczeń, był skromnym człowiekiem. Pamiętamy go jako człowieka prawdy i sumienia, uczciwości i miłości bliźniego - podkreślał w homilii abp Głódź. - Kochałeś Polskę i z oddaniem jej służyłeś swoim czasem, sercem i umysłem. Wierny polskości i katolickiej wierze. Bóg nagrodzi twoje życie. Oby nowa Polska, dla której walczyłeś, mogła się chlubić takimi obywatelami i bohaterami, jak ty - mówił hierarcha.

Na zakończenie uroczystości Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. "Wartości fundamentalne dla państwa i narodu polskiego w młodości urzeczywistniał jako żołnierz AK, później w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża i wielkim ruchu »Solidarności«. (...) Historia walki Polaków o wolność zapisana jest bohaterstwem i odwagą osób tak wspaniałych, jak śp. Alojzy Szablewski. Ale jednocześnie jest to rozdział naszych dziejów - jak żaden inny - pełen zmarnowanych talentów, niewykorzystanych szans i możliwości. Aby odrobić te zaniedbania, potrzeba długiego wytrwałego trudu nas i kolejnych pokoleń. Niech w tej pracy prowadzi nas pamięć o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj we własnym suwerennym państwie. Pamięć o takich ludziach jak śp. Alojzy Szablewski" - napisał prezydent.

Uroczystości pogrzebowe z ceremoniałem państwowym odbyły się bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.