Studenckie Koło Naukowe Embriologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Opiekun: dr Małgorzata Wachulska. Zespół redakcyjny: Alicja, Paulina i Weronika - studentki kierunku lekarskiego oraz Edyta i Joanna - studentki położnictwa.

- Przysłuchując się różnego rodzaju debatom na temat aborcji czy pigułki "dzień po", przekonałyśmy się jak powierzchowna jest wiedza Polaków o życiu prenatalnym. W kolejnych, bardzo często emocjonalnych wypowiedziach, powtarza się te same mity. Pomyślałyśmy: w przestrzeni wirtualnej brakuje takiego miejsca, które w sposób prosty, przystępny, a jednocześnie fachowy i dokładny opowiedziałoby społeczeństwu o tym bardzo ważnym zagadnieniu - wyjaśnia Weronika Olszewska, studentka kierunku lekarskiego. Tak narodził się pomysł na blog "9 miesięcy incognito".

- Dla wielu osób, życie w brzuchu mamy jest tylko "zlepkiem komórek" - anonimowym i niewiele znaczącym. My chcemy ujawnić jego tożsamość, opowiedzieć historię nowego człowieka od zapłodnienia do narodzin, przez okres zarodkowy i płodowy - mówi Weronika.

- Kiedy opowiadam studentom, że rozwój serca zaczyna się w 3 tygodniu ciąży, wielu z nich jest zdziwionych. Zadaniem bloga jest ocieplenie słów "zarodek" czy "płód", tak by zaczęły kojarzyć się z człowiekiem. Chcemy, by wszyscy mieli świadomość: od samego początku, kiedy plemnik i komórka jajowa połączą się w organizmie kobiety, powstaje nowy organizm, nowe życie - uzupełnia dr Wachulska, embriolog.

Jednocześnie, jak podkreśla Joanna Sztychmiler, studentka położnictwa, celem bloga nie jest wchodzenie w spory ideologiczne, ale przekazywanie rzetelnej, medycznej wiedzy. - Staramy się być neutralne, unikamy opinii. Sądzimy, że tylko w ten sposób zachęcimy innych do szacunku dla życia od momentu poczęcia - zaznacza.

"Materiał genetyczny zygoty, pierwszej komórki nowego organizmu, będzie taki sam w każdej komórce ciała. Niepowtarzalny i fascynujący, bo w nim zapisane jest wiele cech fizycznych człowieka. Już na tym etapie zdeterminowane są: kolor oczu, rysy twarzy, płeć, barwa głosu, jakie będzie miało płaczące dziewięć miesięcy później maleństwo" - czytamy na blogu. Albo: "Na początku drugiego tygodnia nasz bohater (który ma teraz ok. 0,1 mm wielkości) jest w zarodkowym okresie rozwoju, który potrwa aż do końca ósmego tygodnia. Właśnie teraz (…) zaczynają tworzyć się niesamowite narządy i układy, które mają mu służyć przez całe życie".

Oprócz szczegółowych informacji o rozwoju prenatalnym, na blogu pojawiają się praktyczne porady dla przyszłych rodziców spodziewających się dziecka. - Będziemy pisać o metodach diagnostyki perinatalnej, zmianach zachodzących podczas ciąży i porodu, odpowiednim przygotowaniu, a także o zagrożeniach, które czyhają na maleństwo - tłumaczy Joanna.

Studentki założyły także fanpage na Facebooku. W ten sposób docierają do szerszego grona odbiorców. - Widzimy pozytywne reakcje na to, co piszemy. Część znajomych, także z naszej uczelni, jest zdziwiona: "O, nie wiedziałam, że w tym albo w tym tygodniu ciąży dzieją się tak niesamowite rzeczy". Myślę, że w zderzeniu z faktami, wszelka ideologia pozostaje bezradna - mówi Joanna i jednocześnie zaprasza wszystkich do dyskusji. - Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania, jesteśmy otwarte na wszelką wymianę myśli.

Więcej informacji na: www.9miesiecyincognito.pl . Twórczynie bloga proszą o kontakt grafików i informatyków, którzy pomogliby w tworzeniu strony. Kontakt: 9miesiecy.incognito@gmail.com .

Więcej o inicjatywie w 20. numerze "Gościa Gdańskiego" na 21 maja.