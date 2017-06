"Norwegian Getaway" w Gdyni

Kilka minut po godz. 12 do gdyńskiego portu zawinął 325-metrowy "Norwegian Getaway", należący do największych wycieczkowców świata. Jest to najdłuższy i największy pod względem tonażu statek w historii polskich portów pasażerskich.

Jednorazowo na jednostce przebywać może prawie 4000 pasażerów oraz 1646 członków załogi. Do dyspozycji gości jest 15 pokładów, na których znajdują się m.in. Aqua Park z 5 zjeżdżalniami, usytuowany na dwóch pokładach teatr, ponad 30 barów i restauracji, a także trzypiętrowy kompleks sportowy z parkiem linowym.

- Od roku fotografuję wycieczkowce, które pojawiają się w Gdyni. Nie mogło mnie dzisiaj tutaj zabraknąć, ponieważ takiego giganta jeszcze u nas nie było i dla mnie jako fotografa-amatora to nie lada gratka - dzieli się Agata, dwudziestokilkuletnia gdynianka.

- Nie spodziewałam się tutaj takich tłumów - mówi pani Maria, która do portu przyjechała z wnukiem. - Chciałam, by Antoś poczuł wakacje już w kilka chwil po zakończeniu roku szkolnego. Oboje jesteśmy pod wrażeniem nie tylko wielkości statku, ale również pięknego malunku na jego dziobie - dodaje.

Należący do floty Norwegian Cruise Line wycieczkowiec wypływa głównie w tygodniowe rejsy z Miami w rejon Wysp Karaibskich. Do gdyńskiego portu zawinął w ramach 9-dniowego rejsu po miastach nadbałtyckich. Po godz. 21 wyruszył w dalszą podróż w kierunku Sankt Petersburga.

Tegoroczny sezon wycieczkowców w Gdyni zakończy się 6 września.