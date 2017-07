Carillon, fontanna i kocioł

Klasyka, elektronika, muzyka z gier komputerowych. To wszystko na największym instrumencie na świecie.

7 lipca rozpoczął się cykl bezpłatnych koncertów "Lato Carillonowe". Podczas inauguracji przy fontannie Heweliusza w Gdańsku wykonana została "Muzyka na wodzie" J.F. Händla w twórczych aranżacjach Kamila Cieślika na 4 trąbki, 4 waltornie, 4 kotły i carillon mobilny "Gdańsk" - jedyny taki instrument w Polsce.

- Carillon to zespół co najmniej 23 dzwonów, na których można grać ręcznie za pomocą klawiatury połączonej systemem drutów i przekładni z sercami dzwonów. Kiedy naciskamy klawisz, serce uderza w czaszę nieruchomego dzwonu. Carillon to najprawdopodobniej najcięższy i największy instrument na świecie - tłumaczy dr Monika Kaźmierczak, pianistka i carillonistka, dyrektor artystyczny cyklu. - Carillonista gra na instrumencie, uderzając pięściami w drewniane kołki. Oprócz gry ręcznej wykorzystuje także pedał nożny, za pomocą którego wydobywa z carillonu najniższe dźwięki - dodaje.

Kolejne utwory - od klasyki, przez elektronikę, po muzykę z gier komputerowych - będą grane na żywo przez znanych artystów z całego świata w każdy piątek o 21.00 z wieży kościoła św. Katarzyny. Cykl zakończy się 26 sierpnia.

- W tym roku program jest naprawdę imponujący. Podczas koncertu 18 sierpnia wykonane zostaną znane utwory z gier komputerowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na rozpoznanie jak największej liczby utworów - mówi M. Kaźmierczak.

Gdańszczanie i turyści usłyszą niewidomego wirtuoza z Belgii - Toma Van Peera (14 i 15 lipca), Holendra Arie Abbenesa (21 i 22 lipca), gdańszczankę Monikę Kaźmierczak w repertuarze na carillon i elektronikę (28 lipca), Holenderkę Rosemarie Seuntiëns (4 i 5 sierpnia), gdańszczan Annę Kasprzycką (11 i 12 sierpnia) i Wojciecha Lauera (18 i 19 sierpnia). Podczas finału (25 sierpnia) Amerykanka Tiffany Ng zaprezentuje utwory na carillon i elektronikę, a wieża kościoła św. Katarzyny zostanie ozdobiona wizualizacjami gdańszczan Roberta Turły i Adama Przybysza.

Organizatorzy koncertów przygotowali dwa miejsca, z których wieczorami będzie można odsłuchać wykonywanych kompozycji.

- Muzyki najlepiej słucha się w zacisznych miejscach. Dzięki życzliwości przeora oo. karmelitów udało się "zdobyć" dla słuchaczy piękny ogród przy kościele św. Katarzyny. Znajdzie się tam niewielki ekran, na którym będzie widać grających w wieży artystów. W tym roku proponujemy też drugie, mniej zaciszne miejsce do słuchania - okolice fontanny Heweliusza, gdzie zawiśnie specjalny ekran, na którym również będzie można obserwować grających muzyków. Jeśli słuchać muzyki, to tylko przy dźwiękach wody - zachęca M. Kaźmierczak.

Czwarty cykl letnich bezpłatnych koncertów organizują Muzeum Historyczne Miasta Gdańska razem z Polskim Stowarzyszeniem Carillonowym oraz Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.

Gdańsk to jedyne miejsce w kraju, gdzie znajdują się carillony koncertowe. Jeden, liczący 50 dzwonów - w wieży kościoła pw. św. Katarzyny, drugi - w wieży Ratusza Głównego Miasta (37 dzwonów) oraz carillon mobilny, złożony z 48 dzwonów.