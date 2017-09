Gdynia w gwiazdorskim wydaniu

- Zdecydowaliśmy się powrócić do marki "Festiwal Polskich Filmów Fabularnych", ponieważ okazała się niezwykle silna. Ona najlepiej definiuje unikalny charakter tego Festiwalu - Leszek Kopeć, dyrektor 42. FPFF w Gdyni.

To już 42. odsłona wydarzenia, które każdorazowo przyciąga tysiące fanów kina. W tym roku do zobaczenia będzie ponad 120 filmów, z czego 17 zakwalifikowało się do Konkursu Głównego i walczyć będzie o Złote i Srebrne Lwy, czyli najwyższe festiwalowe wyróżnienie.

Wśród tych obrazów jest osiem pełnometrażowych debiutów reżyserskich i dwa drugie filmy. Aż dziesięć filmów z Konkursu Głównego będzie miało w Gdyni polską premierę. - Osiem debiutów w Konkursie Głównym to blisko połowa wszystkich uczestniczących w nim filmów. Takiej sytuacji nie mieliśmy w Gdyni od dziesięciu lat. Myślę, że tak duża liczba debiutów jest wielką nadzieją polskiego kina - mówi L. Kopeć.

Bardzo dużym zainteresowaniem widzów cieszy się Konkurs Inne Spojrzenie. - Mamy tu obrazy odmienne również pod względem tematyki, sposobu jej ujęcia czy generalnie widzenia świata. Jest więc i pełnometrażowy film dziecięcy, i fabularyzowana opowieść o historii wszechświata, i film niemy nawiązujący do źródeł kina, i jeszcze kilka innych obrazów. To bardzo ciekawy zestaw siedmiu filmów, z którymi naprawdę warto najpierw się zapoznać, a potem o nich dyskutować - podkreśla dyrektor.

W konkursie znalazły się m.in.: "Amok" Kasi Adamik, "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, "Volta" Juliusza Machulskiego oraz "Wyklęty" Konrada Łęckiego. Premierowo zobaczyć będzie można m.in.: "Atak paniki" Pawła Maślony, "Catalinę" Denijala Hasanovicia, "Cichą noc" Piotra Domalewskiego, "Człowieka z magicznym pudełkiem" Bodo Koxa, "Czuwaj" Roberta Glińskiego.

Tegoroczny Konkurs Filmów Krótkometrażowych powstał po połączeniu dwóch sekcji istniejących w poprzednich latach - Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych i Konkursu Młodego Kina. Tu zaprezentowanych zostanie 26 tytułów.

Widzowie będą mogli również zobaczymy wybrane filmy nagrodzone na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym. - Szczególnie interesująco zapowiada się pokaz "Syna Królowej Śniegu" w reżyserii Roberta Wichrowskiego z udziałem legendy polskiego kina, blisko 90-letniego Franciszka Pieczki - mówi Anna Wróblewska, rzecznik prasowy 42. FPFF w Gdyni.

W sekcji Polonica - najstarszej sekcji festiwalowej obok Konkursu Głównego - zaprezentowane zostaną wybrane międzynarodowe koprodukcje ze znaczącym polskim udziałem artystycznym. - Wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze z nich - te, które miały najlepszą frekwencję, o których było głośno, otrzymały nagrody bądź mają szanse na nagrody. Zaprezentujemy bardzo ciekawy wybór siedmiu tytułów, reprezentujących szeroki filmowy przekrój zarówno tematyczny, jak i stylistyczny - podkreśla dyrektor.

W programie sekcji Czysta klasyka - in Memoriam widzowie 42. FPFF zobaczą filmy twórców zmarłych niedawno - Janusza Głowackiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Ptaka, Krzysztofa Krauze, Witolda Adamka. Festiwal przypomni m.in. sylwetki Zbigniewa Cybulskiego i Jerzego Kawalerowicza w rocznice ich śmierci.

Podczas festiwalu wspomniana zostanie także 70. rocznica polskiej animacji. 42. FPFF w Gdyni to również wiele imprez towarzyszących, m.in. wystawa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Andrzeja Pągowskiego, wielkiego twórcy polskich plakatów, zwłaszcza plakatów filmowych.