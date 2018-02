- Ogromne podziękowanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że jako szef rządu stara się upomnieć o polskie prawo do pamięci. O to, że byliśmy jednym z najbardziej bohaterskich narodów w XX w. Że poświęciliśmy się dla całego świata i Europy. Oddaliśmy życie milionów naszych obywateli, aby świat był lepszy. To my, Polacy, ratowaliśmy i ratujemy nadal honor ludzkości - mówił prof. Mirosław Golon ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość